Σε συμφωνία με τον Χουάν Μιράντα κατέληξε η Μίλαν, η οποία ετοιμάζει πρόταση ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ στη Μπέτις για να επισπεύσει τη μεταγραφή του τον Ιανουάριο.

Τα ροσονέρι της Μίλαν προβάρει ο Χουάν Μιράντα! Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός αριστερός μπακ της Μπέτις τα βρήκε σε όλα με τη Μίλαν για συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2028 και μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το μόνο ερωτηματικό πλέον αφορά το πότε θα ετοιμάσει βαλίτσες για Μιλάνο, μιας και οι Ιταλοί θέλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να καταλήξουν σε συμφωνία με τη Μπέτις για τον Ιανουάριο αντί να περιμένουν να μείνει ελεύθερος μέχρι το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ λοιπόν, οι ιθύνοντες της Μίλαν ετοιμάζουν πρόταση ύψους δυο εκατομμυρίων ευρώ προς τους Ανδαλουσιανούς για τον 23χρονο αμυντικό και περιμένουν το πράσινο φως για τη μεταγραφή του μέσα στο χειμερινό παζάρι.

Τη φετινή περίοδο ο Μιράντα έχει καταγράψει 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπέτις με απολογισμό μια ασίστ.

