Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους φαίνεται να βρίσκεται ο Τζέιντον Σάντσο, με τους Ιταλούς να ψάχνουν κάποια φόρμουλα για τον δανεισμό του από τη Γιουνάιτεντ.

Μη αναστρέψιμη μοιάζει η κατάσταση με τον Τζέιντον Σάντσο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Άγγλος επιθετικός αρνείται την ανακωχή με τον Έρικ Τεν Χαγκ, δεν έχει καμία πρόθεση για... απολογίες και όλα δείχνουν «διαζύγιο» μεταξύ των δυο πλευρών.

Το μέλλον του φαντάζει μακριά από το Μάντσεστερ ακόμα και εντός του Ιανουαρίου και οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι δεν άργησαν να φανούν στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο «Φαμπρίτσιο Ρομάνο», η Γιουβέντους ρώτησε τους Κόκκινους Διάβολους για τη δυνατότητα κάποιου deal με τη μορφή δανεισμού, όμως η απάντηση που εξέλαβε δεν ήταν εκείνη που ήλπιζε.

Αν και οι Ιταλοί είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν μέρος του μισθού του, οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι έτοιμοι να ακούσουν μονάχα προσφορές που θα αφορούν μόνιμη μεταγραφή του νεαρού Άγγλου.

