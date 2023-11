Οσιμέν: «Έχω φανέλα της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Βίκτορ Οσιμέν άφησε ανοιχτή την πόρτα για μια πιθανή μετακίνηση στην Premier League μιλώντας στο Podcast του Τζον Όμπι Μίκελ.

Ο Βίκτορ Οσιμέν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Τσέλσι όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, αλλά ο Νιγηριανός διεθνής επέλεξε να παραμείνει στη Νάπολι αφού έπαιξε βασικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου στη Serie A. Ο 24χρονος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην Ευρώπη με 65 γκολ σε 111 εμφανίσεις με τους «Παρτενοπέι» και μιλώντας στον πρώην μέσο της Τσέλσι, Τζον Όμπι Μίκελ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής στην Premier.

«Δεν έχω αγαπημένη ομάδα στην Premier League αλλά έχω δύο φανέλες: της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πολλοί φίλοι μου είναι οπαδοί της Τσέλσι, λίγοι είναι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Premier League είναι το πρωτάθλημα που εκτιμάται περισσότερο από κάθε Αφρικανό παίκτη — είναι ένα τεράστιο πρωτάθλημα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι δεν σκέφτηκε να φύγει από τη Νάπολι παρά μόνο όταν ήρθε η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία! «Πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω το περασμένο καλοκαίρι καθώς η Νάπολι ήθελε να με κρατήσει.Αλλά όταν ήρθε η προσφορά από τη Σαουδική Αραβία, ήταν τεράστια. Μεγάλο… ήταν δύσκολο να απορριφθεί. Μίλησα με τη Νάπολι και αποφάσισα να μείνω»

