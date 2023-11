Μετά την ήττα της Νάπολι από την Έμπολι «φουντώνουν» οι εσωτερικές συζητήσεις στο κλαμπ για το μέλλον του Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος βρίσκεται πια σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με το Sky Italia το παιχνίδι της Νάπολι με την Έμπολι θα ήταν κρίσιμο για το μέλλον του Ρούντι Γκαρσιά στην ομάδα. Οι Παρτενοπέι ηττήθηκαν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» με 0-1 και πλέον μένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με το μέλλον του Γάλλου τεχνικού.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετά και τη σημερινή ήττα των Ναπολιτάνων οι διοικούντες συζητούν έντονα για τη θέση του Γκαρσιά, ο οποίος εδώ και ένα μήνα ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί. Άξιο αναφοράς πως ο πρόεδρος του κλαμπ Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έφυγε από το γήπεδο αμέσως μετά το γκολ - μαχαιριά του του Βίκτορ Κοβαλένκο στο 90+1'.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας σε 16 αγώνες μέσα στη σεζόν έχουν οκτώ νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, ενώ βρίσκονταο στο -8 από την κορυφή.

