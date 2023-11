Ο Φινλανδός επιχειρηματίας Τόμας Ζιλιάκους γνωστοποίησε πως συγκέντρωσε τους απαιτούμενους πόρους και θα καταθέσιε πρόταση 2,3 δις ευρώ για την Ίντερ.

Η Ίντερ φαίνεται πως είναι κοντά στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της, αφού ο Φινλανδός επιχειρηματίας Τόμας Ζιλιάκους ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση 2,3 δις ευρώ για την εξαγορά της από τον κινεζικό όμιλο Σουνίνγκ στον οποίο ανήκει από το 2016.

Μάλιστα, ο Ζιλιάκους παραχώρησε δηλώσεις και στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» τονίζοντς πως το ενδιαφέρον του είναι σοβαρό.

«Είμαι σοβαρός, αυτή την εβδομάδα ή το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, ο σημερινός ιδιοκτήτης της Ίντερ θα λάβει μια επαρκή προσφορά για την εξαγορά του συλλόγου».

Ο Φινλανδός επιχειρηματίας χρειάστηκε να αναζητήσει επενδύσεις από αρκετά άκομα άτομα προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό των 2,3 δις που θεωρεί πως είναι ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις της τωρινής διοίκησης, ώστε εκείνη να συναινέσει στην πώληση της ομάδας.

Η εταιρεία XXICenturyCapital, που θα κάνει την πρόταση για την εξαγορά, εδρεύει στη Σιγκαπούρη και ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο και τη μόδα.

Την πρόταση έκανε γνωστή ο ίδιος ο επιχειρηματίας με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

XXI Century Capital has signed agreements for 2.5 billion USD with investors who want to invest in the projects of XXICC. We will make an updated friendly offer for Inter Milan using part of the funds. #nerazzurri #intermilan #SerieA #xxicc pic.twitter.com/NRgNZ2n8pE