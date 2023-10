Πιόλι: «Σοκαρισμένος για τον Τονάλι, τον αγαπώ και θα τον βοηθήσω»

Ο πρώην προπονητής του Σάντρο Τονάλι στη Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, τόνισε πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ με την υπόθεση του Ιταλού και πως σκοπεύει να τον βοηθήσει.

Ο Σάντρο Τονάλι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου του παράνομου στοιχηματισμού και κινδυνεύει με τιμωρία ενός έτους εκτός γηπέδων. O διεθνής μέσος ήταν για τρία χρόνια στη Μίλαν και δούλεψε υπό τις οδηγίες του Στέφανο Πιόλι πριν πουληθεί στη Νιούκαστλ αντί 64 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για Ιταλό ποδοσφαιριστή.

Ο πρώην κόουτς του 23χρονου χαφ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου (22/10, 21:45) ντέρμπι των Ροσονέρι με τη Γιουβέντους ρωτήθηκε για την υπόθεση του Τονάλι, τόνισε πως σοκαρίστηκε από αυτή την κατάσταση και πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον επί μια τριετία ποδοσφαιριστή του.

«Είμαστε έκπληκτοι και σοκαρισμένοι από αυτή την κατάσταση. Η σκέψη μας πηγαίνει στον Σάντρο. Εάν τον αγαπούσα 10 φορές, τώρα τον αγαπώ 100. Ξέρει ότι αν μπορώ να προσφέρω βοήθεια, θα είμαι πάντα στο πλευρό του. Θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω.

Δεν θέλω να τον κρίνω για αυτό που φαίνεται να έκανε αλλά θα μου άρεσε να τον συμβουλεύσω για το πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση και να αποτελέσει παράδειγμα για κάποιους άλλους», ανέφερε ο τεχνικός της Μίλαν.

