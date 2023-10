Θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής κατάφερε να κερδίσει ο Ολιβιέ Ζιρού μετά το... απίθανο εξάλεπτο ως τερματοφύλακας.

Δύσκολα θα ξεχαστεί η τρομερή εμφάνιση του Ολιβιέ Ζιρού στο «Λουίτζι Φεράρις». Όχι για κάποιο γκολ του, αλλά για την απίθανη επέμβαση που έκανε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Τζένοα, καθώς ο Γάλλος στράικερ χρειάστηκε να αγωνιστεί για περίπου έξι λεπτά ως τερματοφύλακας.

Παρότι η συγκεκριμένη θέση είναι φαινομενικά στο... άλλο άκρο για τον Ζιρού, ο Γάλλος κατάφερε να «τρελάνει» ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με τη Μίλαν μάλιστα να τον τοποθετεί στους τερματοφύλακες της! Η Serie A, έδωσε συνέχεια στο «τρολάρισμα», προχωρώντας σε μια φοβερή κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ιταλική λίγκα δημοσίευσε την καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής, με τον Ζιρού να έχει τη θέση του τερμαετοφύλακα!

The #SerieA @Fantacalcio best XI 👀



That keeper though 🧤 pic.twitter.com/vtcsAsfNER