Αθλητικός διευθυντής Γιουβέντους: «Λάβαμε επίσημη πρόταση από την Τσέλσι για τον Βλάχοβιτς, αλλά δεν μας ικανοποίησε»

Ο αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους επιβεβαίωσε ότι ο ιταλικός σύλλογος έχει λάβει πρόταση από την Τσέλσι για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Η Γιουβέντους έλαβε πρόταση για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της «βέκια σινιόρα», Κριστιάνο Τζιουντόλι.

«Λάβαμε επίσημη πρόταση από την Τσέλσι για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Αλλά δεν ήταν αρκετά καλή. Ήμασταν έτοιμοι να δεχθούμε αν ήταν μια σημαντική προσφορά. Αλλά η Τσέλσι δεν ανέβασε ποτέ το ποσό και ούτε η ανταλλαγή με τον Ρομέλου Λουκάκου πραγματοποιήθηκε», είπε σε συνέντευξή του στη La Reppublica.

Το διοικητικό στέλεχος της Γιούβε μίλησε επίσης για την υποτιθέμενη υπόθεση ντόπινγκ που αφορά τον Πολ Πογκμπά: «Περιμένουμε την ανάλυση. Λύση της σύμβασης; Περιμένουμε και μετά θα αποφασίσουμε με την ομάδα του Πογκμπά πώς θα προχωρήσουμε. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά», δήλωσε.

