Το πρώτο βήμα για την απομάκρυνσή της από το «Σαν Σίρο» ολοκλήρωσε η Μίλαν που ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να μετακινηθεί σε νέο δικό της στάδιο και να πάρει γηπεδικό «διαζύγιο» από τη συμπολίτισσα Ίντερ.

Έτοιμη να αποχαιρετήσει το θρυλικό «Σαν Σίρο» είναι η Μίλαν. Οι Ροσονέρι φαίνεται πως θα υλοποιήσουν τις σκέψεις του να χτίσουν δικό τους γήπεδο χωρίς τη συμπολίτισσα Ίντερ.

Με επίσημη τοποθέτησή τους μάλιστα ανακοίνωσαν τα πλάνα τους για νέο στάδιο χωρητικότητας 70.000 θέσεων στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Ο ιταλικός σύλλογος έστειλε ήδη την πρότασή του στο δημοτικό συμβούλιο του προαστίου Σαν Ντονάτο, κίνηση που επί της ουσίας αποτελεί το πρώτο βήμα για το χτίσιμο του δικού του γηπέδου.

