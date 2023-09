Ο Σαμίρ Χαντάνοβιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί στα 39 του χρόνια και θα αναλάβει πόσο στην Ίντερ, την οποία «υπηρέτησε» αγωνιστικά επί έντεκα χρόνια.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Ο Σαμίρ Χαντάνοβιτς το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ μετά από έντεκα χρόνια, δεν βρήκε κάποια πρόκληση να τον «συγκινήσει» και αποφάσισε να «κρεμάσει» τα γάντια του στα 39 του χρόνια.

Ο Σλοβένος τερματοφύλακας μάλιστα έχει ήδη έτοιμο το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς θα συνεχίσει στους Νερατζούρι, όμως από άλλο πόστο.

Άρχισε την καριέρα του από την Ντομζάλε της πατρίδας του και από το 2004 είναι κάτοικος Ιταλίας, καθώς πέρασε από Ουντινέζε, Τρεβίζο, Λάτσιο και Ρίμινι πριν πάει στην Ίντερ το 2012. Με τους Μιλανέζους μέτρησε 455 εμφανίσεις, σήκωσε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και ισάριθμα Super Cup.

