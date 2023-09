Οι Νερατζούρι εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση το πρωί της Τρίτης (05/09) γνωστοποιώντας ότι ο Σιμόνε Ιντζάγκι θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας ως το 2025.

«Η Ιντερ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Σιμόνε Ιντζάκι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο για να παραμείνει ως προπονητής μέχρι το 2025», ανέφεραν οι «Νερατζούρι» σε επίσημη ανακοίνωσή τους.

Ο Ιταλός τεχνικός διορίστηκε το 2021 αντικαθιστώντας τον Αντόνιο Κόντε. Έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους κατά τη διετή παραμονή του στο «Μεάτσα», δύο Coppa Italia και δύο Supercup Ιταλίας. Το συμβόλαιό του επρόκειτο να λήξει τον Ιούνιο του 2024, αλλά η Ίντερ έχει πλέον καταλήξει σε συμφωνία για την παράταση της παραμονής του για μία ακόμη σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-25.

Ο 50χρονος Ιντζάγκι έχει κερδίσει 72 από τα 112 παιχνίδια του ως επικεφαλής των Νερατζούρι, βλέποντας την ομάδα του να σκοράρει 215 γκολ και να δέχεται 100. Οδήγησε τους Νερατζούρι στον πρώτο τους τελικό του Champions League μετά από 13 χρόνια την περασμένη σεζόν, αλλά έχασε από τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Κωνσταντινούπολη.

Εδώ το σχετικό twitter:

Official, confirmed. Inter coach Simone Inzaghi signs new contract valid until June 2025 ⚫️🔵 #SerieA pic.twitter.com/Atm1Uc0L0x