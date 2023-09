Όπως αναμενόταν, η Κάλιαρι ανακοίνωσε την μεταγραφή του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού, Παντελή Χατζηδιάκου. Στα 2,5 εκατομμύρια το «deal» με την Άλκμααρ.

Στην Ιταλία συνεχίζει με κάθε επισημότητα την καριέρα του ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ μπακ πέρασε ιατρικά για την Κάλιαρι την προηγούμενη εβδομάδα, έμεινε στην Άλκμααρ για να προσφέρει στην πρόκριση στους ομίλους του Conference League, το βράδυ της Πέμπτης (31/8) αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και την τελευταία ημέρα των μεταγραφών ανακοινώθηκε από το κλαμπ της Σαρδηνίας, η οποία τον παρουσίασε ως... τον Αχιλλέα από την ταινία «Τροία», όπου τον ρόλο του ενσάρκωσε τότε ο Μπραντ Πιτ.

Canta, o dea, l’ira di Pantelis 🇬🇷 Hatzidiakos is a new Cagliari Player 🔴🔵 ➡️ https://t.co/BMLQUW481r pic.twitter.com/I9K0eAiuaF

Οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξης των δύο εκατομμυρίων ευρώ - συν 500.000 με τη μορφή μπόνους - και ο 26χρονος στόπερ θα έχει για προπονητή τον Κλαούντιο Ρανιέρι. To συμβόλαιο του είναι τετραετές.

Ο Χατζηδιάκος πήγε στις ακαδημίες της Άλκμααρ το 2011, σε ηλικία 14 ετών και από τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν μέλος της πρώτης ομάδας. Συνολικά μέτρησε 213 εμφανίσεις, με έξι γκολ και εννέα ασίστ. Είναι διεθνής από το 2019 και μετράει 27 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

Forever one of us ❤️#AZ #PantaBedankt pic.twitter.com/E9iugr7n3B