Μια ανάσα από τη Μίλαν βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ταξίδεψε στο Μιλάνο για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους Ροσονέρι.

Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Λούκα Γιόβιτς, αλλά φέτος δεν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Φιορεντίνα. Παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτησή του τελικά μια... επιδρομή της Μίλαν τις τελευταίες ώρες επέσπευσε τις εξελίξεις για το μέλλον του.

Όπως αναφέρεται στα διεθνή media οι Ροσονέρι συμφώνησαν με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του Σέρβου χωρίς ενοίκιο, με τον ίδιο να ταξιδεύει στο Μιλάνο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Όλα δείχνουν πως το deal βρίσκεται στα τελευταία στάδια, με τον 25χρονο επιθετικό να αποχωρεί από τους Βιόλα που από την πλευρά τους έδειχναν να μην τον υπολογίζουν για τη φετινή σεζόν

Luka Jovic has arrived to seal a move to Milan (via @86_longo)pic.twitter.com/sApTi2MWAA