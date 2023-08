Η Αλ Αχλί αποφάσισε να κινηθεί επίσημα για τον Πιοτρ Ζιελίνσκι καταθέτοντας μια επίσημη προσφορά στην Νάπολι για τις υπηρεσίες του.

Η Αλ Αχλί υπέβαλε επίσημη προσφορά στη Νάπολι για τις υπηρεσίες του Πολωνού μέσου Πιοτρ Ζιελίνσκι. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται για να επιτευχθεί συμφωνία άμεσα μια συμφωνία, καθώς το τρέχον συμβόλαιο του παίκτη λήγει το 2024. Οι Σαουδάραβες επιθυμούν -σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να συμφωνήσουν άμεσα για την αμοιβή του, διαφορετικά θα προχωρήσουν στον επόμενο στόχο στη λίστα τους που είναι ο Γιορέντε.

