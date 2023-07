Ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν θέλει η Λάτσιο να κινηθεί για τον μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρεντ, σύμφωνα με τον Κλαούντιο Λοτίτο, πρόεδρο του συλλόγου.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανέφερε ότι η Λάτσιο σχεδίαζε να κινηθεί για τον Βραζιλιάνο μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρεντ, όμως ο προπονητής του συλλόγου, Μαουρίτσιο Σάρι, εξέφρασε την αντίθεσή του με αυτή την κίνηση.

Ο πρόεδρος των Λατσιάλι, Λοτίτο, ανέφερε σχετικά: «Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω συνομιλίες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να κάνω προσφορά για τον Φρεντ, αλλά ο Μαουρίτσιο Σάρι μου είπε όχι. Δεν θέλει τον Φρεντ. Έκανε το ίδιο με τον Λο Σέλσο… Ο Σάρι θέλει τον Ζιελίνσκι και τον Ρίτσι».

