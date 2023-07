Ο Κουαδράδο περνάει ιατρικά στην Ίντερ

Την Τρίτη αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χουάν Κουαδράδο στην Ίντερ.

Στην Ίντερ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Χουάν Κουαδράδο από τη στιγμή που η συνεργασία του με την Γιουβέντους δεν ανανεώθηκε.

Ο 35χρονος δέχθηκε την πρόταση που του έκαναν οι «νερατζούρι» και την Τρίτη αναμένεται να βρεθεί στο Μιλάνο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το συμβόλαιο που θα υπογράψει, θα είναι ενός έτους και θα λήγει το καλοκαίρι του 2024.

