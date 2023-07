Την πέμπτη της μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μίλαν, η οποία συμφώνησε με την Άλκμααρ για την απόκτηση του 24χρονου Ολλανδού μέσου, Τιτζάνι Ράιντερς, αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταγραφών συνέχεια στη Μίλαν, η οποία μετά τους Λούκα Ρομέρο, Μάρκο Σπορτιέλο, Λόφτους Τσικ και Κρίστιαν Πούλισικ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το deal με την Άλκμααρ και για την απόκτηση του Τιτζάνι Ράιντερς.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές συμφώνησαν προφορικά για το κλείσιμο της μεταγραφής στα 20 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, τη στιγμή που ο 24χρονος έχει δώσει ήδη το «οκ» για συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027.

Πλέον ο Ολλανδός μέσος αναμένεται στο Μιλάνο μέσα στις επόμενες μέρες προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Μίλαν, η οποία συνεχίζει αδιάκοπα τη μεταγραφική της ενίσχυση.

Την περίοδο που μας πέρασε ο συμπαίκτης των Παυλίδη - Χατζηδιάκου κατάφερε να καταγράψει 54 παιχνίδια με τη φανέλα της Άλκμααρ μα απολογισμό επτά γκολ και 12 ασίστ.

