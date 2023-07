Μίλαν, Γιουβέντους και Λάτσιο στο κυνήγι του Οκάφορ

Την περίπτωση του 23χρονου επιθετικού της Ζάλτσμπουργκ, Νόα Οκάφορ, φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει οι Μίλαν, Γιουβέντους και Λάτσιο για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης.

Στην Ιταλία μοιάζει το μέλλον του 23χρονου επιθετικού της Ζάλτσμπουργκ, Νόα Οκάφορ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Μίλαν, Γιουβέντους και Λάτσιο παρακολουθούν στενά την περίπτωσή και δεν αποκλείεται να κινηθούν επίσημα για την απόκτησή του μέσα στο επόμενα διάστημα.

Στην περίπτωση των Ροσονέρι δε, οι εμφανίσεις του απέναντί τους στους ομίλους του Champions League φαίνεται πως πυροδότησαν το ενδιαφέρον του Στέφανο Πιόλι, ο οποίος τον ξεχώρισε σαν μια δυνατή περίπτωση για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Την προηγούμενη περίοδο ο Οκάφορ κατάφερε να σημειώσει δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ, τρία εκ των οποίων σημειώθηκαν στο Champions League.



Understand AC Milan, Juventus and Lazio are exploring conditions of the deal for Noah Okafor. ✨🇨🇭



Since Okafor played against AC Milan, Pioli started to push internally for Okafor as one of the options.



Lazio, keen on new striker. Juventus are also informed. pic.twitter.com/2YwsvYkFzP