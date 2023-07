Την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ γλυκοκοιτάζει η σαουδαραβική Αλ Αχλί, η οποία, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, έχει ήδη προχωρήσει σε αρκετές συναντήσεις με τον «κιτρινόμαυρο» αδερφό του, Νορντίν, που έχει ρόλο μεσολαβητή στο deal.

«Σειρήνες» από τη Σαουδική Αραβία για τον περιζήτητο Σοφιάν Άμραμπατ! Ο Μαροκινός μέσος έχει ήδη απασχολήσει μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μπαρτσέλονα, η Ατλέτικο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο η Αλ Αχλί είναι έτοιμη να κάνει το... colpo grosso και να τον προσγειώσει στη Μέση Ανατολή.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον το γαλλικό Foot Mercato, σύμφωνα με το οποίο οι Σαουδάραβες πιέζουν τη Φιορεντίνα για τη μεταγραφή.

🚨EXCL : 🟣🇲🇦 #SerieA |



◉ Al-Ahli SC are insisting in the last few days to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina.



◉ Several meeting took place with his brother, Nordin Amarabt, who is involved in the deal.



◉ Sofyan Amrabat's priority remains Europe.



W @HanifBerkane… pic.twitter.com/UnphNto4L4