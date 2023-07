Ο Ρόμα παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα, η οποία θυμίζει έντονα αυτήν της περιόδου 1992-93.

Η Ρόμα παρουσίασε με ένα βίντεο τη νέα της εντός έδρας φανέλα, για την σεζόν 2023-24 και… γύρισε μία 20ετια πίσω.

Η ομάδα επέστρεψε στην συνεργασία της με την adidas και αποφάσισε να φορέσει τη νέα σεζόν στη Serie A, εμφάνιση που θυμίζει έντονα αυτήν από την περίοδο 1992-93.

From history to the eternal future.



Join the pack #ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/sv8R5XQ6I8