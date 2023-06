Ακόμα και μετά από τόσες επιτυχίες, ο 71χρονος Κλαούντιο Ρανιέρι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του λίγες στιγμές αφότου οδήγησε την Κάλιαρι ξανά στη Serie A.

Συνεπαρμένος από συγκίνηση ο Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο Ιταλός κόουτς, με όλη αυτή τη λαμπρή καριέρα πίσω του, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και «λύγισε». Έχοντας μόλις οδηγήσει την Κάλιαρι πίσω στη Serie A με γκολ στις καθυστερήσεις, ο 71χρονος ξέσπασε σε δάκρυα στην αγκαλιά των συνεργατών του, σε μια πολύ δυνατή ποδοσφαιρική συγκίνηση.

In 1988, a young Claudio Ranieri arrived at Cagliari in Serie C and took them to TWO successive promotions to Serie A.



In December, a 71 year old Ranieri came in with the task to bring Cagliari back to Serie A - mission accomplished ✅🇮🇹



