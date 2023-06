Ο επιθετικός της Ρόμα Τάμι Έιμπραχαμ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τη Σπέτσια με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο επιθετικός της Ρόμα Τάμι Έιμπραχαμ, έκλεισε τη σεζόν με τον χειρότερο τρόπο αφού στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τη Σπέτσια υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και βγήκε με το φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο 25χρονος άλλοτε striker της Τσέλσι έπεσε άτσαλα κατά τη διάρκεια του ματς ενώ διεκδικούσε την μπάλα από έναν αντίπαλο και έδειχνε να πονάει πολύ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μάλιστα επικαλούμενος το Sky Sport στην Ιταλία ανέφερε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Άγγλου δεν είναι θετικές, αφού οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, τραυματισμός που ενδεχομένως να τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο.

Η «La Gazzetta dello Sport» επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας (05/06) ότι ο επιθετικός μεταφέρθηκε αμέσως σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο για να εξεταστεί το τραυματισμένο γόνατό του και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο. Το ιταλικό μέαο αναφέρει επίσης ότι η ελάχιστη αποχή αναμένεται να είναι της τάξης των τριών με τεσσάρων μηνών.

Bad news for Tammy Abraham. It’s ACL injury for English striker on final game of the season with AS Roma, Sky Sport are reporting. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Abraham



Waiting for club statement indications, Sky report that he’d be out until the end of the year, November/December. pic.twitter.com/hWWyE5k53C