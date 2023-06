Και με τη... βούλα παίκτης της Μίλαν θα παραμείνει για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ραφαέλ Λεάο, με τους Ροσονέρι να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Πορτογάλο και να του τοποθετούν ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 175 εκατ. ευρώ!

Χαμόγελα γέμισε η κόκκινη και μαύρη πλευρά του Μιλάνου! Κι αυτό διότι το αδιαμφισβήτητο αστέρι της Μίλαν, ο Ράφαελ Λεάο, έβαλε κι επίσημα την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Σαν Σίρο» έως και το 2028.

Μπορεί η ανανέωσή του να πήρε έστω και για λίγο τη μορφή... σίριαλ, ωστόσο οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και θα συνεχίσουν μαζί. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ροσονέρι τοποθέτησαν στον 23χρονο ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 175 εκατομμύριων ευρώ (ποσό ρεκόρ για το ιταλικό ποδόσφαιρο), κάνοντας ισχυρή δήλωση του πόσο τον εκτιμούν. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2024 και πλέον ο Πορτογάλος θα λαμβάνει 5 εκατομμύρια τον χρόνο.

Ο Λεάο είναι παίκτης της Μίλαν από το 2019 και μετρά 36 γκολ σε 129 συμμετοχές, ενώ υπήρξε κομβικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022.

Official, confirmed. Rafa Leão signs new long term deal with AC Milan valid until June 2028. 🔴⚫️✍🏻 #ACMilan



Release clause: €175m.



Salary: €5m net per year plus €2m add ons & signing fee.



Huge one for Milan as previous deal was due to expire in June 2024. pic.twitter.com/vVrbgXL6Qp