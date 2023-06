Ο πρόεδρος της Λιντς, Aντρέα Ραντριτσάνι, προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το γήπεδο Elland Road της ομάδας ως εγγύηση για τραπεζικό δάνειο ύψους 26 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο η εταιρεία του, σκόπευε να χρησιμοποιήσει για να ολοκληρώσει την εξαγορά της Σαμπντόρια.

Σύμφωνα με μια συμφωνία για τους όρους που συνυπέγραψε ο διοικητικός ηγέτης της Λιντς, Aντρέα Ραντριτσάνι- ουσιαστικά μια συμφωνία επί της αρχής - το Elland Road θα λειτουργούσε ως εγγύηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας της Aser της εταιρείας του και του εταίρου του Gestio Capital για να δανειστούν 30 εκατ. ευρώ (32,1 εκατ. δολάρια) από την ιταλική τράπεζα Banca Sistema, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Σαμπντόρια.

Η Λιντς υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship μόλις το απόγευμα της Κυριακής (28/05), αλλά ο μεγαλομέτοχός της δεν ήταν παρών στον τελευταίο αγώνα τηςσεζόν, καθώς αντ' αυτού προσπάθησε να οριστικοποιήσει τη συμφωνία για τη Σαμπντόρια.

Η ιστορική Λιντς ανήκει κατά πλειοψηφία στον Ραντριτσάνι, αλλά ο μειοψηφικός μέτοχος του συλλόγου, οι 49ers Enterprises, βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει τον έλεγχο του συλλόγου. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και πηγές κοντά στη διαδικασία εξαγοράς, οι οποίες, δεν ήθελαν να κατονομαστούν για να προστατεύσουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις, δήλωσαν στο βρετανικό «Athletic» ότι οι 49ers δεν είχαν ενημερωθεί για το γήπεδο που προτάθηκε ως εγγύηση για ένα πιθανό δάνειο.

Λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Ιταλός επιχειρηματίας ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί κατ' αρχήν συμφωνία για την αγορά της Σαμπντόρια από την ομάδα του, το Athletic έμαθε ότι νωρίτερα είχε συνταχθεί πρόταση που σήμαινε ότι προκειμένου η τράπεζα να εγκρίνει το δάνειο, αυτό θα έπρεπε να εξασφαλισθεί με εγγύηση το γήπεδο Elland Road της Λιντς, το οποίο ελέγχεται από την βρετανική εταιρεία Elland Road Ltd.

Το προτεινόμενο ενδιάμεσο δάνειο θα πρέπει να αποπληρωθεί εντός δύο ετών και περιέχει επίσης ρήτρες που δείχνουν ότι η τράπεζα θα χρεώνει τόκους προσωρινά μεταξύ έξι και εννέα τοις εκατό ετησίως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, η συμφωνία θα επέτρεπε επίσης την παράταση του δανείου έως και μια δεκαετία, γεγονός που ανοίγει το ενδεχόμενο η έδρα της Λιντς να λειτουργήσει ως εγγύηση για το ιταλικό εγχείρημα του Ραντριτσάνι στη Σαμπντόρια για 10 χρόνια.

🚨 BREAKING: Leeds owner Andrea Radrizzani signed an agreement in principle to use Elland Road stadium as security for a £26m bank loan to help buy Sampdoria.



