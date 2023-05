Η Νάπολι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Λουίς Ενρίκε ως έναν από τους βασικούς υποψήφιους για τη θέση του προπονητή των πρωταθλητών Ιταλίας.

Η Νάπολι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Λουίς Ενρίκε, καθώς αναζητά τον αντικαταστάτη του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Serie A. Ο πρώην προπονητής της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους, αλλά οι «Παρτενοπέι» γνωρίζουν ότι βρίσκεται και στις λίστες άλλων συλλόγων, μεταξύ των οποίων και η Τότεναμ.

Ο Σπαλέτι έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να πάρει ένα χρόνο άδεια, αφού οδήγησε τη Νάπολι στον πρώτο της τίτλο από το 1990. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ευχαρίστησε τον 64χρονο για το έργο του και τον χαρακτήρισε «ελεύθερο άνθρωπο». Ο Σπαλέτι αναμένεται να αναλάβει για τελευταία φορά τη Νάπολι στον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με τη Σαμπντόρια, τον τελευταίο της σεζόν.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι άνεργος από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του στην Εθνική Ισπανίας μετά την ήττα από το Μαρόκο στους "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Η πιο πρόσφατη θητεία του ως προπονητής συλλόγων ήταν από το 2014-17 με την Μπαρτσελόνα, όπου κατέκτησε δύο τίτλους La Liga, τρεις κατακτήσεις Copa del Rey και ένα Champions League!

Ο πρόεδρος των Ιταλών σχολίασε για τις συνομιλίες με τον Ενρίκε: «Μπορώ όμως να σας πω ότι έχει στο μυαλό του συλλόγους της Premier League. Του είπα ότι δεν θα βρει το ίδιο φαγητό ή τα ίδια μέρη εκεί... αλλά η Premier League είναι πιο ελκυστική, φυσικά».

Napoli are in talks with Luis Enrique as one of the main candidates for the job after Luciano Spalletti decided to leave the club. Negotiations ongoing. 🔵🇪🇸 #SerieA



Club cautious as Luis Enrique is also in other top clubs list but Napoli will insist again. pic.twitter.com/EeKO56P5Bt