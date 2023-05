Απίστευτες εικόνες από τη Νάπολη εξακολουθούν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αυτή τη φορά για χάρη των χιλιάδων οπαδών που μαζεύτηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να καλωσορίσουν τους πρωταθλητές Ιταλίας.

Τριάντα και τρία χρόνια περίμεναν για την επιστροφή τους στον θρόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου οι φίλοι της Νάπολι και εύλογα οι πανηγυρισμοί τους δεν θα κοπάσουν εύκολα. Μερικοί εκ των πιο πιστών οπαδών της μάλιστα, έσπευσαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας προκειμένου να υποδεχθούν τους παίκτες που χάρη στην ισοπαλία απέναντι στην Ουντινέζε τους χάρισαν το πρώτο Scudetto μετά το 1987. Χιλιάδες τρελαμένοι τύποι περικύκλωσαν το πούλμαν των Παρτενοπέι, δημιουργώντας φοβερή ατμόσφαιρα.

FANS GREET NAPOLI TEAM BUS 🇮🇹💙💙💙



Napoli supporters gather en masse to welcome the players and coaches back to club's training facility from airport. Can really feel the second wave of celebrations starting to build in Naples. (📹 via @localteamtv)pic.twitter.com/qTsRb8vhdV