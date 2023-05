Οι οπαδοί της Νάπολι γέμισαν το «Ντιέγκο Μαραντόνα» για να παρακολουθήσουν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουντινέζε και... ξέσπασαν στο γκολ - τίτλου του Βίκτορ Οσιμέν.

Μπορεί η Νάπολι να έπαιζε στην έδρα της Ουντινέζε όμως το «Ντιέγκο Μαραντόνα» πήρε... φωτιά στο γκολ του Οσιμέν! Οι οπαδοί των Παρτενοπέι γέμισαν το «σπίτι» της ομάδας τους για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνες. Οι Ναπολιτάνοι με τον βαθμό της ισοπαλίας εξασφαλίζουν μαθηματικά την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους και όπως είναι λογικό πανηγύρισαν... έξαλλα το γκολ «λύτρωσης» του Νιγηριανού, με το οποίο ισοφάρισε το ματς σε 1-1.

Look at the scenes at the Diego Armando Maradona Stadium after Victor Osimhen equalised for Napoli away to Udinese.



The Scudetto is almost back in Napoli’s hands.#UdineseNapoli pic.twitter.com/G411PmUHxo