Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μίλαν στο τέλος της σεζόν και ήδη η Μόντσα των Μπερλουσκόνι-Γκαλιάνι βρίσκεται σε επαφές με τον Σουηδό σούπερ σταρ για την απόκτησή του.

Το φινάλε της σεζόν θα βρει τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να μαζεύει βαλ ίτσες και να μετακομίζει εκτός Μιλάνου, καθώς η Μίλαν έχει πάρει την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του . Πιθανότατα όμως να μείνει εντός Λομβαρδίας και να κατευθυνθεί μόλις 20 χιλιόμετρα βορειότερα, αφού η γειτονική Μόντσα έχει μπει δυναμικά στην κούρσα για την απόκτησή του!

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», η ομάδα των Μπερλουσκόνι-Γκαλιάνι πραγματοποίησε ήδη επαφές με τον Σουηδό σούπερ σταρ, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης και φέρεται να τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με τους Κόκκινους!

Προς το παρόν τίποτα δεν έχει υπογραφεί, αλλά οι δύο πλευρές είναι αισιόδοξες πως θα φτάσουν οριστικά σε deal.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 41χρονος Σουηδός διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση Γκαλιάνι, καθώς επί προεδρίας του τελευταίου μετακόμισε στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2010 και κατέκτησε το Scudetto το 2011.

