Μουρίνιο για την επιστροφή των 15 βαθμών στη Γιουβέντους: «Είμαι στην Ιταλία τέσσερα χρόνια, όχι τέσσερις ημέρες...»

Η ποινή των -15 βαθμών δεν ισχύει πλέον για τη Γιουβέντους, η οποία βρέθηκε στην 3η θέση της Serie Α κάτι που ο προπονητής της Ρόμα Ζοσέ Μουρίνιο περίμενε πως θα συμβεί.

Η Γιουβέντους πήρε πίσω τους 15 βαθμούς που της είχαν αφαιρεθεί λόγω της υπόθεσης plusvalenza και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της Serie A μετά την απόφαση του CONI Collegio di Garanzia την Πέμπτη ότι η FIGC πρέπει να επανεξετάσει την υπόθεση και να επανέλθει με διαφορετική και πιο συγκεκριμένη ετυμηγορία.

Αυτό σημαίνει ότι η Γηραιά Κυρία έχει ξεπεράσει τη Ρόμα του Μουρίνιο στον βαθμολογικό πίνακα του ιταλικού πρωταθλήματος αν και οι Τζιαλορόσι παραμένουν στην πρώτη τετράδα με τη Μίλαν και την Ίντερ προς το παρόν να παραμένουν εκτός. Ο προπονητής των Ρωμαίων, Ζοσέ Μουρίνιο, είχε ήδη συζητήσει την ποινή της Γιουβέντους νωρίτερα τον Απρίλιο, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Τορίνο. «Είσαι σίγουρος ότι η Γιούβε δεν έχει 59 βαθμούς; Αυτό θα μας έβαζε στην τέταρτη θέση. Είμαστε στην Ιταλία», είπε χαρακτηριστικά.

Την Πέμπτη, μετά την πρόκριση της Ρόμα στα ημιτελικά του Europa League, ο Μουρίνιο ρωτήθηκε και πάλι από το DAZN τις σκέψεις του για την ετυμηγορία, αυτή τη φορά απάντησε: «Τους δόθηκαν οι βαθμοί πίσω πριν από τρεις μήνες, είμαι στην Ιταλία για τέσσερα χρόνια, όχι τέσσερις ημέρες».

Γιουβέντους και Ρόμα έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές στη Serie A φέτος, αλλά θα μπορούσαν να ξανασυναντηθούν στο τέλος της περιόδου στον τελικό του Europa League.

🎙️ Reporter: “What about the 15 points returned to Juventus?”



José Mourinho: "The points were returned three months ago. I've been in Italy for four years, not four days."