Ο αθλητικός δικαστής της Ιταλίας επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών στον Χουάν Κουαδράδο για το χτύπημα του στον Σαμίρ Χαντάνοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε, με μια αγωνιστική και πρόστιμο, όπως και ο Ρομέλου Λουκάκου.

Γιουβέντους και Ίντερ έμειναν στην ισοπαλία στον πρώτο ημιτελικό του Copa Italia, με την κατάσταση να ξεφεύγει μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Ο Χουάν Κουαδράδο χτύπησε με γροθιά τον τερματοφύλακα των Νερατζούρι, Σαμίρ Χαντάνοβιτς, με τους δυο του να βλέπουν από μια απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο αθλητικός δικαστής της Ιταλίας τιμώρησε με τρεις αγώνες τον ποδοσφαιριστή των Μπιανκονέρι και πρόστιμο 10.000 ευρώ, όσα θα πληρώσει και ο Σλοβάκος κίπερ, ο οποίος όμως θα εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής. Θυμίζουμε πως κόκκινη κάρτα είχε δει και ο Ρομέλου Λουκάκου, καθώς δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω του πανηγυρισμού του στο γκολ της ισοφάρισης και θα μείνει εκτός για μια αγωνιστική.

