Νεύρα και λογομαχίες στη λήξη του ισόπαλου Γιουβέντους - Ίντερ, εκεί όπου ο σκόρερ Λουκάκου αποβλήθηκε εξαιτίας του πανηγυρισμού του, με τους Κουαδράδο και Χαντάνοβιτς να πιάνονται στα χέρια και να βλέπουν και οι ίδιοι την κόκκινη κάρτα.

Φουλ στην ένταση το φινάλε του 1-1 μεταξύ Γιουβέντους και Ίντερ! Όλα άρχισαν όταν ο Ρομέλου Λουκάκου πανηγύρισε με... γαλλικά προς την κερκίδα το γκολ του στην εκπνοή του ματς και είδε τη δεύτερη κίτρινη. Τα νεύρα όμως δεν «έσβησαν» ούτε μετά το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο βρήκε τους Κουαδράδο και Χαντάνοβιτς αρχικά να διαφωνούν και έπειτα να πιάνονται στα χέρια δίνοντας το έναυσμα για ένα... μεγάλο κουβάρι παικτών. Στη συνέχεια τόσο ο Κολομβιανός όσο και ο Σλοβένος αντίκρισαν επίσης την κόκκινη κάρτα και μαζί με τον Λουκάκου θα χάσουν τη ρεβάνς στις 26 Απριλίου.

Fights between Inter and Juventus players after the final whistle at the Allianz Stadium.



