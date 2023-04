Με πέναλτι του Λουκάκου στο τέλος, η Ιντερ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γιουβέντους και όλα θα κριθούν στο Μεάτσα. Τρεις κόκκινες κάρτες στο τέλος.

Το φινάλε τα είχε όλα, πέναλτι στην τελευταία φάση, γκολ ισοφάρισης του Λουκάκου, αλλά και τρεις αποβολές, μιας και τα νεύρα των παικτών ήταν πολλά. Το 1-1 της Γιούβε κόντρα στους Νερατζούρι αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στο Μιλάνο στις 26 Απριλίου.

Το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδούχους να πιέζουν και να έχουν την πρώτη καλή στιγμή στο 4ο λεπτό, όταν από τη συνεργασία Ντι Μαρία – Βλάχοβιτς, ο Αργεντινός είδε τον Χαντάνοβιτς να διώχνει εντυπωσιακά το σουτ. Μετά το δεκάλεπτο, ο ρυθμός έπεσε, η Ιντερ είχε την κατοχή, αλλά όχι και τον τρόπο να βρει χώρους για να απειλήσει. Αλλά ούτε και η Γιούβε βρήκε τις αντεπιθέσεις που ήθελε για να κάνει τη ζημιά. Πάντως, οι Νερατζούρι θα μπορούσαν στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης να ανοίξουν το σκορ, αλλά το σουτ του Μπρόζοβιτς έβγαλε σωτήρια ο Περίν. Οι δυο ομάδες δε ρίσκαραν, έριξαν βάρος στο ανασταλτικό κομμάτι και το ημίχρονο έληξε χωρίς τέρματα.

Η Γιουβέντους μπήκε πιο ορεξάτη στο β' μέρος, πίεσε ψηλά και απείλησε στα πρώτα λεπτά με τον Βλάχοβιτς. Η Ιντερ απάντησε στο 64', ο Τζέκο μοίρασε στον Μχιταριάν, αλλά το σουτ του Αρμένιου πέρασε μόλις άουτ. Ο Αλέγκρι με τους Κιέζα, Μίλικ έδωσε ώθηση στην ομάδα του και στο 83ο λεπτό ήρθε το γκολ. Στην πρώτη φάση που τα άκρα της Ίντερ παρουσίασαν κενά, η Γιουβέντους βρήκε δίχτυα, αφού το εξαιρετικό σουτ του Κουαδράδο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χαντάνοβιτς. Οι Νερατζούρι πίεσαν και από το... πουθενά βρέθηκαν στην άσπρη βούλα.

Ο Μπρέμερ έκανε χέρι, η Γιούβε είχε ζητήσει επιθετικό φάουλ πριν ο Βραζιλιάνος κάνει τη γκάφα, ωστόσο διαιτητής και VAR έδειξαν πέναλτι. Ο Λουκάκου δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το 1-1. Η αντίδραση του Βέλγου προς τους οπαδούς της Γιούβε έκανε το ματς άνω - κάτω, οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι και ο Μάσα έδειξε κόκκινη στον Βέλγο, αλλά και στους Χαντάνοβιτς, Κουαδράδο.

FT Juventus 1-1 Inter Big brawl at the end of the match pic.twitter.com/UnNobLMioQ

Γιουβέντους: Περίν, Γκάτι, Μπρέμερ, Ντανίλο, Κουαδράδο, Φατζόλι (65′ Μιρέτι), Λοκατέλι, Ραμπιό, Κόστιτς, Ντι Μαρία (65′ Κιέζα), Βλάχοβιτς (74′ Μίλικ).

Ιντερ: Χαντάνοβιτς, Ντ’Αμπρόζιο (81′ Ντάμφρις), Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Νταρμιάν, Μπαρέλα, Μπρόζοβιτς (81′ Ασλάνι), Μχιταριάν, Ντιμάρκο (68′ Γκόσενς), Λαουτάρο (86′ Κορέα), Τζέκο (68′ Λουκάκου).

Lukaku scores a last minute equaliser then gets sent off pic.twitter.com/VKqKaHZGjY