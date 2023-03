Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο Πάουλο Ντιμπάλα σκοπεύει να κάνει μήνυση στην Γιουβέντους και να διεκδικήσει τέσσερα με πέντε εκατομμύρια ευρώ επειδή αθέτησε τη συμφωνία που είχαν για νέο συμβόλαιο.

Στην δικαστική αίθουσα αναμένεται να οδηγηθούν ο Πάουλο Ντιμπάλα και η Γιουβέντους! Σύμφωνα με δημοσίευματα του ιταλικού Τύπου ο διεθνής Αργεντινός μεσοεπιθετικός σκοπεύει να κάνει μήνυση στην πρώην ομάδα του, λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρηση του και την μετακόμιση του στην «αιώνια πόλη» για λογαριασμό της Ρόμα.

Εκτός του γεγονότος πως οι Μπιανκονέρι του χρωστάνε τρία εκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να καταβληθούν μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 η πλευρά του Ντιμπάλα σκέφτεται να κάνει μήνυση για την αθέτηση της συμφωνίας τους για την ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία δεν έγινε ποτέ.

«Η υπογραφή ήταν τυπικό θέμα καθαρά, είχαμε συμφωνήσει σε όλα προφορικά και αυτό είναι που μετράει», λέει ο δικηγόρος του Αργεντίνου, Λούκα Φεράρι. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του Ντιμπάλα ο Αργεντίνος έχασε 49 εκατ. ευρώ από την μη ανανέωση του συμβολαίου του, η διαφορά με το συμβόλαιο που υπέγραψε στη Ρόμα και η πλευρά του σκοπεύει να διεκδικήσει τέσσερα με πέντε εκατομμύρια ευρώ

