Μπαπέ: «Αν πάω στην Ιταλία θα είναι για τη Μίλαν» (vid)

Ενθουσιασμό σκόρπισε στις οπαδικές τάξεις της Μίλαν μια ατάκα του Κιλιάν Μπαπέ από τη χθεσινή εκδήλωση της FIFA, με τον Γάλλο να τονίζει πως αν πήγαινε στην Ιταλία θα ήταν για τους Ροσονέρι.

Μάζωξη αστέρων έγινε στην εκδήλωση της FIFA για τα βραβεία «The Best» του 2022, με τον Κιλιάν Μπαπέ να δίνει μεταξύ άλλων το παρών στα Gala της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Εκεί όπου κατάφερε για ακόμα μια φορά να κλέψει τα βλέμματα με τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του προηγούμενου έτους, αλλά και με την παρουσία του στην καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς.

Παρόλα αυτά οι διακρίσεις δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που ο Μπαπέ κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στα social media. Μια απάντηση άλλωστε σε έναν φίλαθλο που του ζήτησε να πάει στην Ιταλία ήταν αρκετή για να βάλει.... φωτιά στο διαδίκτυο και να πάρει viral διαστάσεις.

«Αν πάω στην Ιταλία θα είναι για τη Μίλαν» απάντησε ο Γάλλος αστέρας, σκορπώντας μια γεύση ενθουσιασμού στην οπαδική τάξη των Ροσονέρι.

Φυσικά μια τέτοια μεταγραφή φαντάζει πολύ δύσκολη τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον, λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων των Ιταλών που θα πρέπει να τον λούσουν με.... χρυσάφι να το πάρουν από την Παρί.

“if i come it’s only ac milan” HELLO??? https://t.co/XY4th5R3Vo