Την κορυφή της επίθεσης μοιράστηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με τον 16χρονο γιο του, Μαξιμίλιαν, σε «οικογενειακό» διπλό της Μίλαν απέναντι στην Κ18 .

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «φουλάρει» για να επιστρέψει πλήρως στη... δράση, δίνοντας πλέον το βροντερό «παρών» στις προπονήσεις της Μίλαν. Μάλιστα στην τελευταία από αυτές, όπου η αντρική ομάδα των Ροσονέρι τέθηκε αντιμέτωπη με την Κ18, ο Σουηδός σταρ αγωνίστηκε στο πλάι του 16χρονου γιου του, Μαξιμίλιαν, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του.

Zlatan Ibrahimović was involved today in training game vs U-18 team of AC Milan and… together with his son Maximilian 🔴⚫️🇸🇪 #ACMilan



Zlatan, 1981.



Maximilian, 2006. pic.twitter.com/241qG5QLDQ