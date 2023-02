Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, επιμένει ότι ο Βίκτορ Οσιμέν δεν πωλείται, μετά τις πληροφορίες ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει προσφορά 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, επέμεινε ότι η πρωτοπόρος της Serie A δεν χρειάζεται να πουλήσει τον Βίκτορ Οσιμέν, εν μέσω αναφορών ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να καταθέσει προσφορά πολλών εκατομμυρίων για τον επιθετικό. Ο Οσιμέν έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια των «Παρτενοπέι» να εξασφαλίσουν τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος από το 1990, με την ομάδα του Σπαλέτι να απέχει αυτή τη στιγμή 13 βαθμούς από τη δεύτερη Ίντερ.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είναι πρώτος στον πίνακα των σκόρερ της λίγκας έχοντας πετύχει 16 γκολ σε 17 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν. Οι εμφανίσεις του τον έχουν αναδείξει ως κορυφαίο μεταγραφικό στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτό το καλοκαίρι, με τους «κόκκινους διαβόλους» να φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα «Bild» ότι δεν σκοπεύει να θέσει προς πώληση τον ταλαντούχο παίκτη της ομάδας. «Μπορώ να σας πω ότι ο Οσιμέν δεν πωλείται», ξεκαθάρισε συγκεκριμένα. «Οι παίκτες μας είναι περιζήτητοι, αλλά δεν χρειάζεται να πουλήσω κανέναν. Δεν έχουμε χρέη», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι ο Οσιμέν ήρθε στη Νάπολι από τη Λιλ το 2020 έναντι 70 εκατ. ευρώ και έχει πετύχει 45 γκολ σε 83 αγώνες. Το συμβόλαιό του λήγει το 2025 και οι συζητήσεις για νέα συμφωνία πιστεύεται ότι δεν έχουν γίνει ακόμα.

