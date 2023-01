Τι μπορεί να κερδίσει η Γιουβέντους στην προσφυγή που θα ασκήσει κατά της απόφασης για το -15 και πόσο καταστροφικό θα είναι αν δεν βγει στην Ευρώπη; Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα!

Το σκάνδαλο «Plusvalenza» έφερε τη Γιουβέντους αντιμέτωπη με την τεράστια «καμπάνα» της αφαίρεσης 15 βαθμών στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Αθλητικού Δικαστηρίου της χώρας. Σήμερα, η «βέκια σινιόρα» είναι στο -12 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Οι διοικούντες το σύλλογο, μέσω ανακοίνωσής τους, τονίζουν ότι θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης στο Συμβούλιο Εγγυήσεων Αθλητισμού (σ.σ. έχουν περιθώριο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της ποινής).

Τι μπορούν να καταφέρουν και τι κυνηγούν μέσω αυτής της κίνησης; Όπως αναφέρουν τα Μέσα στην Ιταλία, οι «μπιανκονέρι» δεν μπορούν να κερδίσουν μια μείωση βαθμών, αλλά ενδεχομένως να δικαιωθούν αν η δικαστική απόφαση δεν θεωρηθεί σωστή. Το εν λόγω όργανο δεν έχει την εξουσία να αλλάξει την ποινή που έχει ήδη επιβληθεί στο σύλλογο του Τορίνου.

Θυμίζουμε ότι εκτός από την ομάδα, ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για 2,5 χρόνια έχει επιβληθεί στον Φάμπιο Παρατίτσι, 2 χρόνια στον Αντρέα Ανιέλι, 8 μήνες στον Πάβελ Νέντβεντ και 4 μήνες στον Κερουμπίνι.

«Η Εταιρεία αναμένει τη δημοσίευση των λόγων της απόφασης και ανακοινώνει από τώρα την άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Εγγυήσεων Αθλητισμού (Collegio di Garanzia dello Sport) σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Αθλητικής Δικαιοσύνης», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι η εισαγγελία στο Τορίνο είχε ανοίξει έρευνα για ψευδή λογιστικά στοιχεία και κίνηση κεφαλαίων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από τον Νοέμβριο του 2021. Η έρευνα αφορούσε τους ισολογισμούς του 2019, του 2020 και του 2021, καθώς υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για παραποίηση και απόκρυψη οικονομικών στοιχείων.

Αρχικά, η Γιουβέντους είχε αθωωθεί, μαζί με άλλες δέκα ομάδες, για αυτή την υπόθεση την άνοιξη του 2022, αλλά το ομοσπονδιακό Εφετείο αποδέχθηκε το αίτημα του εισαγγελέα για να ξανανοίξει η υπόθεση. Και τελικά ήρθες ο βαρύς πέλεκυς.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω γράφημα, η Γιουβέντους από τα έσοδα που είχε μέσω της παρουσίας της στο Champions League έβαλε στα ταμεία της τα τελευταία 5 χρόνια 419.000.000 ευρώ. Πολλά περισσότερα δηλαδή από Ίντερ (225 εκατ. ευρώ), Ρόμα (201), Νάπολι (193).

The Champions League is extremely important for #Juventus, earning them €419m in the last 5 year, significantly higher than other Italian clubs (Inter €225m, Roma €201m & Napoli €193m), though they peaked in 2017 with €110m. This season’s struggles are therefore meaningful. pic.twitter.com/QS4u0PRDkl