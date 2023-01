Μετά από τρεις μήνες στα «πιτς» ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης με τους συμπαίκτες του στη Γιουβέντους.

Ο Πολ Πογκμπά είναι κοντά στην αγωνιστική του επάνοδο. Ο Γάλλος χαφ μετά από τρεις μήνες προπονήθηκε ξανά με τους συμπαίκτες του στη Γιουβέντους και ανεβάζει στροφές για να τεθεί στη διάθεση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο διεθνής μέσος έκανε εγχείρηση στον μηνίσκο, προσπάθησε να «τρέξει» για να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως η κατάσταση του χειροτέρεψε και εν τέλει δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του Ντιντιέ Ντεσάν. Πλέον ο Πογκμπά προετοιμάζεται για να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τους Μπιανκονέρι μετά την επιστροφή του το περασμένο καλοκαίρι.

Paul Pogba is back training with Juve for the first time since October 📸 pic.twitter.com/T36ve4AykC