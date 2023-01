Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μίλαν έκανε καινούργια πρόταση στον Λεάο για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του 23χρονου Πορτογάλου εξτρέμ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024 και οι «ροσονέρι» εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ανανεώσουν πρόωρα την συνεργασία τους.

Η νέα πρόταση της Μίλαν περιέχει φυσικά βελτιωμένους όρους για τον Ραφαέλ Λεάο, που αν συμφωνήσει, θα δει τις ετήσιες καθαρές απολαβές του να εκτοξεύονται στα 7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Φέτος, ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει πραγματοποιήσει 20 συμμετοχές με τους «Ροσονέρι» έχοντας σκοράρει επτά γκολ και εννιά ασίστ σε σχεδόν 1.500 αγωνιστικά λεπτά. Φυσικά αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ του Κατάρ με την φανέλα της Πορτογαλίας σκοράροντας δύο τέρματα και παίζοντας σε όλα τα παιχνίδια ως αλλαγή.

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο η Μίλαν έχει επίσης εφιστήσει την προσοχή της και στις ανανεώσεις των συμβολαίων των Μπενασέρ και Ζιρού.

