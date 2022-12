Ο άτυχος Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ προπονείται κανονικά με τους συμπαίκτες του στη Ρόμα και ετοιμάζεται για την αγωνιστική του επάνοδο με την επανέναρξη της Serie A.

O Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ είναι ένας από τους μεγάλους άτυχους του πρώτου μισού της σεζόν. Ο Ολλανδός χαφ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρόμα για να πάρει ματς στα πόδια του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ αλλά στην προπόνηση υπέστη κάταγμα κνήμης και συνεπώς τέθηκε εκτός Μουντιάλ.

Από την Τετάρτη (21/12) ο διεθνής μέσος μπήκε στις προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του στη Ρόμα και ετοιμάζεται για την αγωνιστική του επάνοδο. Θυμίζουμε πως η Serie A θα επανεκκινήσει στις 4 Ιανουαρίου, με τους Τζιαλορόσι να αντιμετωπίζουν την Μπολόνια στο «Ολίμπικο».

Back on the field with the squad 🙌🏾💛❤️ pic.twitter.com/uZ3vJY8ZEz