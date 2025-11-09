Δίχως καν να... ιδρώσει ιδιαίτερα, η Ρόμα «καθάρισε» την Ουντινέζε στο «Ολίμπικο» και άφησε πίσω της την ήττα από τη Μίλαν για να ανέβει ξανά στην 1η θέση της Serie A.

Έβγαλε ιδανική αντίδραση και επέστρεψε στη... συνηθισμένη φετινή της θέση της η Ρόμα. Οι Τζαλορόσι άφησαν στο «χθες» την ήττα από τη Μίλαν την προηγούμενη αγωνιστική και στο «σήμερα» φρόντισαν να επιστρέψουν και πάλι στα τρίποντα. Απέφυγαν τις περιπέτειες κόντρα στην Ουντινέζε, τη νίκησαν με 2-0 και πάτησαν ξανά στην κορυφή της Serie A. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Τσιμίκας.

Η ομάδα του Γκασπερίνι μπήκε καλά στο ματς, απείλησε με Γουέσλεϊ και Κριστάντε αλλά τη λύση τη βρήκε με τον αρχηγό της. Ο Πελεγκρίνι στο 42ο λεπτό δεν έκανε λάθος από την άσπρη βούλα και άνοιξε το σκορ για να θέσει τις βάσεις της νίκης. Αυτές τις χαλύβδωσε μετά την ανάπαυλα ο Τσελίκ, που στο 61' συνδυάστηκε άψογα με τον Μαντσίνι και τελείωσε τη φάση ιδανικά μέσα από την περιοχή για να τελειώσει και την υπόθεση του τριπόντου. Οι Φριουλάνι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς, αλλά δεν τα κατάφεραν και η Ρόμα πανηγύρισε τη σημαντική νίκη.