Η Ρόμα πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Σκωτία, αφού επικράτησε 2-0. Ανετα η Βίλα τη Μακάμπι, στην κορυφή η Μίντιλαντ. Δυο ασίστ ο Καρέτσας στο διπλό της Γκενκ!

Ρέιντζερς - Ρόμα 0-2

Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα, η οποία με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα πέρασε από την έδρα της Ρέιντζερς με 0-2 αφήνοντάς την στην τελευταία θέση του Europa League χωρίς βαθμό. Ο Σουλέ άνοιξε το σκορ για τη Ρόμα στο 13', ενώ ο Πελεγκρίνι στο 36' διπλασίασε τα τέρματα της ιταλικής ομάδας. Ο Τσιμίκας -που αγωνίστηκε για 73 λεπτά- είχε την... ευκαιρία να πιστωθεί με ασίστ, αλλά ο Τσελίκ αστόχησε εξ επαφής. Στους 6 βαθμούς έφτασε η Ρόμα.

Βασιλεία - Στεάουα 3-1

Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase πέτυχε η Βασιλεία, η οποία επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Στεάουα. Ετσι, οι Ελβετοί βρέθηκαν στην 13η θέση, με τους Ρουμάνους να πέφτουν στην 31η. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ταρνοβάνου, κάνοντας εύκολο το έργο των γηπεδούχων. Ο Σακίρι στο 19' πέτυχε το 1-0, με τη Βασιλεία να χάνει κι άλλες ευκαιρίες. Η Στεάουα ισοφάρισε με τον Ολάρου, όμως δεν άντεξε την πίεση της αντιπάλου. Ο Σακίρι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και ο Σαλάχ από ασίστ του Σακίρι διαμόρφωσε το 3-1.

Ερυθρός Αστέρας - Λιλ 1-0

Δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Γάλλους, αφού μετά την τεσσάρα του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε ούτε στο Βελιγράδι. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 1-0 και με την πρώτη νίκη στη League Phase βρέθηκε στην 27η θέση. Αντίθετα, οι Γάλλοι έπεσαν στην 17η. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι στο 85ο λεπτό.

Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1

Ακάθεκτη η Μίντιλαντ, επικράτησε εύκολα της Σέλτικ με 3-1 και βρέθηκε στην κορυφή της διοργάνωσης. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς για τους Δανούς που βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Αντίθετα, οι Σκωτσέζοι είναι στην 29η θέση. Σε επτά λεπτά η Μίντιλαντ σφράγισε το τρίποντο, αφού στο 34' ο Ερλιτς σκόραρε για το 1-0, ενώ ο Γκογκόρζα πέτυχε το 2-0. Το 3-0 πέτυχε στο 41ο λεπτό ο Φρανκουλίνο. Η Σέλτικ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με πέναλτι του Χατάτε.

Νις – Φράιμπουργκ 1-3

Σημαντικό διπλό για τη Φράιμπουργκ στη Γαλλία, αφού επικράτησε 3-1 της Νις. Συνεχίζει αήττητη στη διοργάνωση και κυννηγά την Μίντιλαντ στην κορυφή. Oι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κέβιν στο 25', ωστόσο η αντίδραση των Γερμανών ήταν εντυπωσιακή. Ο Μανζαμπί στο 29' ισοφάρισε και ο Γκρίφο με πέναλτι πέτυχε το 2-1. Ο Σέρχαντ στο 42' διαμόρφωσε το 3-1.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3

Σπουδαίο διπλό για τη Θέλτα, επικράτησε εύκολα με 3-0 της Ντιναμό στο Ζάγκρεμπ. Τρίτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Βίγκο που βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ στη League Phase. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Ντουράν πέτυχε το 1-0, ενώ στο 28’ το αυτογκόλ του Ντομίνγκες έδωσε διαφορά ασφαλείας. Ο Ντουράν στο 44’ διαμόρφωσε το 3-0.

Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουτρέχτη και Πόρτο στην Ολλανδία. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ οι «Δράκοι» μετά τις δυο νίκες δεν έχουν καταφέρει στη συνέχεια να κερδίσουν. Η Ουτρέχτη προηγήθηκε με τον Ροντρίγκες, ωστόσο ο Σάινθ στο 66’ πέτυχε το 1-1. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση ο Μπάρκας φάνηκε να χτυπά τον Βέιγκα και να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ 2-0

H Ζάλτσμπουργκ πέτυχε την πρώτη νίκη στη League Phase, αφού επικράτησε με 2-0 εντός έδρας της Γκόου Αχέντ. Οι Αυστριακοί δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, άνοιξαν το σκορ με τον Βέρτεσεν στο 59’ και στο 80ο λεπτό ο Τέρζιτς διαμόρφωσε το 2-0.

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0

Χωρίς σκορ έληξε η αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Αήττητη η Φόρεστ, η οποία έφτασε τους 5 βαθμούς. Η μεγαλύτερη ευκαιρία, για την ομάδα του Σον Ντάις ήρθε στο 35ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι, αλλά η εκτέλεση του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ δεν κατέληξε στα δίχτυα, αφού ο Όλιβερ Κρίστενσεν ήταν νικητής στη μονομαχία. Η Νότιχαμ πίεσε στην επανάληψη, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της λύτρωσης.

Άστον Βίλα – Μακάμπι 2-0

H Βίλα πέτυχε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε της Μακάμπι με 2-0. Οι Βίλανς ήταν καλύτεροι, πίεσαν και το γκολ του Μάατσεν στο 45+1’ τους άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Το 2-0 πέτυχε ο Μάλεν στο 59ο λεπτό με πέναλτι.

Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0

Ισόπαλο χωρίς τέρματα αναδείχθηκε το ματς στην Τσεχία ανάμεσα στην Πλζεν και τη Φενέρμπαχτσε. Αήττητοι οι γηπεδούχοι στη φετινή διοργάνωση, ωστόσο έχει συγκάτοικο στην 8η θέση. Αντίθετα, η Φενέρ έπεσε στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Μπέτις – Λιόν 2-0

Η Μπέτις επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 2-0 της Λιόν εντός έδρας και βρέθηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Οι Γάλλοι που δεν έπεισαν με την εικόνα τους είναι στο +1 από τους Ανδαλουσιάνους. Σε πέντε λεπτά όλα τελείωσαν για τους γηπεδούχους, ο Εζαλζουλί στο 30’ πέτυχε το 1-0 και ο Άντονι στο 35’ διαμόρφωσε το 2-0.

Μπολόνια – Μπραν 0-0

Ισόπαλες χωρίς τέρματα Μπολόνια και Μπραν, με τους Ιταλούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό λόγω της αποβολής του Λυκογιάννη. Η Μπολόνια πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερή της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Μπράγκα – Γκενκ 3-4

Ο Καρέτσας μοίραζε και η Γκενκ έφυγε νικήτρια από την Πορτογαλία, καθώς επικράτησε με 4-3 της Μπράγκα. Στη 13η θέση οι Βέλγοι, πρώτη απώλεια για τους Ιβηρες. Ο Ζαλαζάρ άνοιξε το σκορ στο 30’, ωστόσο ο Καρέτσας έκανε την ασίστ στον Χέιμανς για το 1-1 στο 45+2’. Στο 59’ ο Σορ πέτυχε το 1-2 και στο 59’ ο Χεόν Γκιου πέτυχε το 3-1. Στο 71’ ο Ζαλαζάρ μείωσε σε 3-2, αλλά ένα λεπτό αργότερα από ασίστ του Καρέτσα ο Μεντίνα πέτυχε το 4-2. Ο Λεγκερμπιελκε μείωσε σε 4-3 στο 86’, αλλά η Μπράγκα δεν μπόρεσε να κάνει την ολική ανατροπή.



Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0

H Στουτγκάρδη επέστρεψε στις επιτυχίες, πέτυχε τη δεύτερη νίκη στη σεζόν, καθώς επικράτησε 2-0 της Φέγενορντ. Ετσι, οι Γερμανοί βρέθηκαν στην 20η θέση, με τους Ολλανδούς να κατρακυλούν στην 29η. Ο Ελ Κανούς άνοιξε το σκορ στο 84 και ο Ουντάβ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 2-0.

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1

Ακάθεκτη η Φερεντσβάρος επικράτησε 3-1 της Λουντογκόρετς εντός έδρας και με την τρίτη διαδοχική της νίκη βρέθηκε στην 3η θέση. Στο 32΄ο Κανιόσκι άνοιξε το σκορ, ενώ το τέρμα του Ντελε ακυρώθηκε στο 45΄ως οφσάιντ. Ο Καντού πέτυχε το 2-0, με τον Σον να μειώνει. Οι Βούλγαροι πίεσα, αλλά ο Τζόσεφ στο 87’ διαμόρφωσε το 3-1.

