Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ υπέστη κάταγμα κνήμης στην προπόνηση της Ρόμα, θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες και θα δώσει αγώνα δρόμου για να προλάβει να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Σοκ για τη Ρόμα και την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ τραυματίστηκε σοβαρά στην τελευταία προπόνηση των «Τζιαλορόσι» και οι εξετάσεις δεν ήταν καλές, καθώς έδειξαν πως υπέστη κάταγμα κνήμης στο δεξί πόδι.

Following an injury sustained during training this afternoon, Georginio Wijnaldum subsequently underwent medical teasts that confirmed the presence of a fracture to the tibia in his right leg.



The player will undergo further assessments in the coming days.



FORZA GINI!#ASRoma pic.twitter.com/3i0EU7w052