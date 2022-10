Ο Πολ Πογκμπά δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε δύο εβδομάδες στις προπονήσεις της Γιουβέντους και υπέστη εκ νέου τραυματισμό, που βάζει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Ο Γάλλος σούπερ είχε επιστρέψει στις προπονήσεις της «μεγάλης κυρίας» στα μέσα του Οκτώβρη μετά από 40 μέρες που είχε απουσιάσει εξαιτίας του χειρουργείου που έκανε στον μηνίσκο κι έτρεχε για να προλάβει την προεπιλογή της Γαλλίας για το Μουντιάλ του Κατάρ από τον Ντεσάμπ .

Όμως, ο πολ πογκμπά αποκόμισε νέο τραυματισμό, μυϊκό αυτή τη φορά, ο οποίος θα τον κρατήσει και πάλι εκτός προν. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται πως δημιουργήθηκε από την κούραση που προήλθε από την επιστροφή στις προπονήσεις μετά από το τόσο μεγάλο διάστημα αποχής και δεν είναι κάτι ανησυχητικό.

Ωστόσο, είναι κάτι που σίγουρα θα πονοκεφαλιάσει εκ νέου τον Ντιντιέ Ντεσάμπ , που περίμενε να δει τον Γάλλο μέσο της Γιουβέντους να επανέρχεται σιγά σιγά προκειμένου να τον συμπεριλάβει στην προεπιλογή της εθνικής Γαλλίας , την λίστα για την οποία πρέπει να παραδώσει στις 9 Νοεμβρίου.

