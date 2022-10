Ο Ραφαέλ Βαράν αποχώρησε το Σάββατο τραυματίας από τον αγώνα της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η πρώτη διάγνωση για τον τραυματισμό του έγινε γνωστή σήμερα.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, που αποχώρησε δακρυσμένος από το χθεσινό ντέρμπι μεταξύ των «κόκκινων διαβόλων» και των «μπλε του Λονδίνου», μετά τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε υπό τον φόβο να μην μπορέσει να συμμετέχει στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Ραφαέλ Βαράν σύμφωνα με τον Γάλλο ρεπόρτερ Ζουλιέν Λορέν έχει υποστεί κάκωση στον οπίσθιο μηριαίο το οποίο είναι λιγότερο σοβαρό απ' ότι αρχικά υπέθεταν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο χρόνος που αναμένεται να απουσιάσει σύμφωνα με την διάγνωση αυτή, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από την μαγνητική, υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες. Δεν πρόκειται να παίξει έτσι ξανά για την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ μέχρι το Μουντιάλ.

ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ θα πρέπει έτσι να πάρει την απόφαση αν θα τον πάρει μαζί του ή όχι στο Μουντιάλ του Κατάρ, αφού ναι μεν θα είναι έτοιμος, αλλά δεν θα έχει αγωνιστικό ρυθμό.

I’m told Raphaël Varane suffered a lesion on his femoral biceps which is less serious than thought originally. He should be out between 3 to 4 weeks & sees the MRI results as positive. He won’t play for United before the WC & then Deschamps will have to make a call on him @ESPNFC