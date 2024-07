Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκιρά, τόσο η Γιουβέντους, όσο και η Αταλάντα επιθυμούν να κάνουν δικό τους τον νεαρό Έλληνα Χρήστο Παπαδόπουλο.

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος μετακόμισε τον Φλεβάρη του 2023 στη Γένοβα για λογαριασμό της Τζένοα, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και 1,5 χρόνο αργότερα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων κλαμπ της Serie A. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκιρά, τόσο η Γιουβέντους, όσο και η κάτοχος του Europa League, Αταλάντα, τον έχουν στη λίστα τους.

Ο 20χρονος Λαρισαίος επιτελικός μέσος έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αετό Μακρυχωρίου και στον Ηρακλή Λάρισας, πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Ιταλία. Με την U19 της Τζένοα έχει 47 εμφανίσεις, με 17 γκολ και έξι ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα ανδρών, καθώς αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά της εκτός έδρας ισοπαλίας με τη Μίλαν (3-3).

