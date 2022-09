CEO της Γιουβέντους: «Θα ήταν παράλογο να απολύσουμε τώρα τον Αλέγκρι»

Καμία πρόθεση να απολύσουν τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι από την τεχνική ηγεσία δεν έχουν οι άνθρωποι της Γιουβέντους, όπως υποστήριξε ο CEO των Ιταλών, Μαουρίτσιο Αριβαμπένε.

Το μουδιασμένο ξεκίνημα της Γιουβέντους στη φετινή σεζόν φαίνεται πως έχει φέρει στα όρια πολλούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι ζητούν εδώ και καιρό το... κεφάλι του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Ιταλός τεχνικός άλλωστε ακόμα πασχίζει να ανακαλύψει τη φόρμουλα που θα σουλουπώσει την αγωνιστική εικόνα της Γηραιάς Κυρίας και που θα σιγάσει οριστικά τις φωνές που ζητούν σε επιτακτικό ύφος την άμεση απόλυσή του.

Όσοι πάντως ζητούν την αποπομπή του Αλέγκρι θα πρέπει να περιμένουν, αφού η διοίκηση της της Γιουβέντους προς το παρόν δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να τον απολύσει!

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο CEO των Ιταλών, Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, ο οποίος κατέστησε σαφές πως τη δεδομένη στιγμή θα ήταν εντελώς παράλογο για τις δυο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους τους.

«Θα ήταν εντελώς παράλογο να απολύσουμε τον Αλέγκρι αυτή τη στιγμή. Ο Αλέγκρι έχει ένα πρότζεκτ με ορίζοντα τετραετίας. Είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο, στο οποίο έχω λόγο κι εγώ σαν CEO» ήταν τα λόγια του.

