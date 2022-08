Μετά τη δεύτερη περιπέτεια του με το «τέρας» της κατάθλιψης ο Γιόσιπ Ίλισιτς έλυσε το συμβόλαιο του με την Αταλάντα και κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος.

Ο Γιόσιπ Ίλισιτς συγκαταλέγεται πλέον στη λίστα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, καθώς έλυσε τη συνεργασία του με την Αταλάντα! O Σλοβένος επιθετικός «βυθίστηκε» δύο φορές στο... σκοτάδι της κατάθλιψης, όμως και τις δυο φορές βρήκε το δρόμο του προς το «φως». Τον Γενάρη ο διεθνής ποδοσφαιριστής εγκατέλειψε τις προπονήσεις των Μπεργαμάσκι, μετά από τρεις μήνες γυμνάστηκε ξανά με τους συμπαίκτες του και αγωνίστηκε για περίπου δέκα λεπτά στο τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στην Έμπολι.

Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori. Grazie di tutto, Prof 🥺 You enchanted Bergamo with your plays, made us dream on the pitch and moved us off it. Thanks for everything, Prof 🖤💙 #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4nqNjkVzyn

Η Αταλάντα το βράδυ της Τετάρτης (31/8) ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον υψηλόσωμο (1.90 μ.) επιθετικό μετά από πέντε χρόνια. Από το 2017 ο Ίλισιτς μέτρησε 173 συμμετοχές με 60 γκολ και 44 ασίστ.

Josip Ilicic has left Atalanta and some of the team at TIF may or may not be in tears and watching this video on repeat. 🥺



That man produced some magic during his time in Bergamo. Here’s hoping he can find happiness wherever he goes next. 🫶💙 pic.twitter.com/NpyZV7p1Fl