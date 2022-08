Η Γιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Μέμφις Ντεπάι εάν ο Ολλανδός μείνει ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα.

Η Γιουβέντους είναι δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι. Οι «Μπιανκονέρι» έχουν αποκτήσει τους Άνχελ Ντι Μαρία, Πολ Πογκμπά και Μπρέμερ, βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έπεται συνέχεια.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση ενός επιθετικού, ο οποίος θα πλαισιώσει στη γραμμή κρούσης το «βαρύ πυροβολικό», Ντούσαν Βλάχοβιτς, με τον Μέμφις Ντεπάι να είναι στην κορυφή της λίστας. Ο διεθνής Ολλανδός βρίσκεται στην έξοδο από τη Μπαρτσελόνα, καθώς στα πλάνα του Τσάβι βρίσκεται πίσω από τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των «Οράνιε» ενδέχεται να μείνει ακόμα και ελεύθερος από τους Καταλανούς στο πλαίσιο εξοικονόμησης χρημάτων για τον προυπολογισμό του κλαμπ και σε αυτή την περίπτωση η Γιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει. Οι συζητήσεις των Ιταλών με την πλευρά του παίκτη για διετές συμβόλαιο είναι σε εξέλιξη και οι «Μπιανκονέρι» πιέζουν για άμεσες εξελίξεις.

Memphis Depay deal. Tottenham are not interested, been told there are no talks as things stand - Juventus are the favourites to sign Depay 🚨🇳🇱 #THFC



Two-year deal now discussed with Memphis, Juve want him since July but first step has to be contract termination with Barça. #FCB pic.twitter.com/KPExicl6Jp