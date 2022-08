O Φίλιπ Κόστιτς δεν βρίσκεται στην αποστολή της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Super Cup με τη Ρεάλ Μαδρίτης (10/8, 22:00), καθώς βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στη Γιουβέντους.

Χωρίς τον επί μια τριετία αγωνιστικό της ηγέτη θα ταξιδέψει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο Ελσίνσκι για το Super Cup με τη Ρεάλ Μαδρίτης (10/8, 22:00). Ο λόγος για τον Φίλιπ Κόστις. Ο διεθνής Σέρβος ακραίος χαφ δεν βρίσκεται στους 22 ποδοσφαιριστές που επέλεξε o Όλιβερ Γκλάσνερ λόγω... Γιουβέντους.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται κοντά στην μετακόμιση του στο Τορίνο για λογαραριασμό των «Μπιανκονέρι» και η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Η Άιντραχτ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως ο Κόστιτς έμεινε εκτός λόγω διαπραγματεύσεων με άλλο κλαμπ, χωρίς να επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για τη «Γιούβε».

